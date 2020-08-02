Мишустин подписал снижение первого взноса по льготной ипотеке до 15%

Премьер Михаил Мишустин подписал Постановление правительства РФ о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% с 20% до 15%. Сегодня этот факт Недвижимости.RU подтвердил источник в крупнейшем российском банке.