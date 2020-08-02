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Недвижимость.RU
Недвижимость.RU

Мишустин подписал снижение первого взноса по льготной ипотеке до 15%

Премьер Михаил Мишустин подписал Постановление правительства РФ о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% с 20% до 15%. Сегодня этот факт Недвижимости.RU подтвердил источник в крупнейшем российском банке.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК1 августа в 04:00
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Московский Комсомолец

Эксперт: снижение первого взноса по льготной ипотеке вряд ли подхлестнет спрос

Московский Комсомолецвчера в 10:03
URA.Ru

Снижение первого взноса по ипотеке вернет кризис-2008. Мнение специалистов по недвижимости

URA.Ru1 августа в 13:12
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

РБК1 августа в 04:00
Газета.Ru

Мишустин подписал постановление о снижении первого взноса по льготной ипотеке

Газета.Ru1 августа в 09:32
Коммерсантъ

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Коммерсантъ1 августа в 05:56
Lenta.ru

Россиянам решили упростить получение ипотеки

Lenta.ru1 августа в 04:35
Эхо Москвы

РБК: Правительство снизит до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке

Эхо Москвы1 августа в 10:33

Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ruвчера в 16:12
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Кравчук заявил, что США стоит подключить к переговорам по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который стал руководителем киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что в случае необходимости Украина будет выступать за привлечение США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ruвчера в 16:15
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Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

Задача с размахом Перед Министерством труда стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам до конца 2021-го, ответили "Известиям" в пресс-службе ведомства на вопрос об ожидаемом уровне безработицы в следующем году.
Известия17:01
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ruвчера в 14:29
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Турчинов предложил возбудить против Зеленского уголовное дело

Президент Украины Владимир Зеленский несет такую же ответственность за сохранение российской "оккупации" в Крыму, как и предыдущее руководство страны, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Газета.Ruвчера в 10:23
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Участок Тверской улицы в Москве отремонтируют 3–4 августа

Из-за ремонтных работ участок Тверской улицы в столице 3 и 4 августа будет закрыт для движения транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО1 августа в 02:39
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