Мишустин подписал снижение первого взноса по льготной ипотеке до 15%
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Премьер Михаил Мишустин подписал Постановление правительства РФ о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% с 20% до 15%. Сегодня этот факт Недвижимости.RU подтвердил источник в крупнейшем российском банке.В источнике
С чего всё началось
Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБКвчера в 04:00
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Эксперт: снижение первого взноса по льготной ипотеке вряд ли подхлестнет спрос
Московский Комсомолец10:03