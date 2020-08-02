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Недвижимость.RU
Недвижимость.RU

Мишустин подписал снижение первого взноса по льготной ипотеке до 15%

Премьер Михаил Мишустин подписал Постановление правительства РФ о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% с 20% до 15%. Сегодня этот факт Недвижимости.RU подтвердил источник в крупнейшем российском банке.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБКвчера в 04:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Эксперт: снижение первого взноса по льготной ипотеке вряд ли подхлестнет спрос

Московский Комсомолец10:03
URA.Ru

Снижение первого взноса по ипотеке вернет кризис-2008. Мнение специалистов по недвижимости

URA.Ruвчера в 13:12
Lenta.ru

Россиянам решили упростить получение ипотеки

Lenta.ruвчера в 04:35
Газета.Ru

Мишустин подписал постановление о снижении первого взноса по льготной ипотеке

Газета.Ruвчера в 09:32
Коммерсантъ

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Коммерсантъвчера в 05:56
Эхо Москвы

РБК: Правительство снизит до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке

Эхо Москвывчера в 10:33
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

РБКвчера в 04:00

Около 8 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесного пожара

Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных, сообщили власти.
Интерфакс10:03

Опубликовано видео тренировок задержавшего бойцов ЧВК белорусского спецназа

Опубликовано видео тренировок группы «Альфа» спецназа Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, принимавшей участие в задержании бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru11:14

Генерал НАТО призывает готовиться к вторжению России в Прибалтику

Североатлантическому альянсу необходимо серьезно вложиться в инфраструктуру, чтобы улучшить свою способность отреагировать на возможное вторжение России в Прибалтку, считает генерал НАТО Йорг Фоллмер.
Газета.Ru10:50
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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости09:53
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