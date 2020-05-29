с чего всё началось

Индивидуальные предприниматели получат налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы в этом году. План восстановления экономики России, пострадавшей от коронавируса, будет завершен на этой неделе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин подписал указ о возврате налога самозанятым за 2019 год

Авто Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage. 16

Общество Попова исключила одномоментное снятие ограничений Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 259

Политика Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией» Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 156

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Футбол Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,3K

Политика Трамп заявил, что США пересмотрят отношения с Гонконгом Китай нарушил обещание Трамп также отметил, что Китай не сдержал свое обещание об обеспечении автономии этой территории, поэтому США намерены ввести санкции в отношении официальных лиц КНР и Гонконга, подрывающих автономию последнего. 27

Хоккей Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.

Политика МИД РФ осудил акт необоснованной жестокости к журналисту в США "Обеспокоены участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций", — сообщили в МИД РФ. 341

Единоборства Джон Джонс отказался от чемпионского пояса UFC Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, сообщил о том, что оставляет свой титул, предложив организации разыграть вакантный чемпионский пояс в поединке между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.

Общество В Москве снят запрет на прогулки и занятия спортом По Москве снова можно гулять Москвичам разрешили прогулки по графику, такой режим будет действовать две недели, с 1 по 14 июня.

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 139