Экономика
Слово и ДелоМишустин подписал указ о возврате налога самозанятым за 2019 год
Индивидуальные предприниматели получат налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы в этом году. План восстановления экономики России, пострадавшей от коронавируса, будет завершен на этой неделе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Политика
Мишустин представит Путину план по восстановлению экономики
Подготовленный правительством общенациональный план восстановления российской экономики будет представлен президенту РФ Владимиру Путину.
iReactor 05:46
Фигурное катание
Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США.
ТАСС Спорт 05:59
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу, в отношении инкассаторов Сбербанка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:13
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 29 мая в 13:26
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Авто
Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento
KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня вчера в 11:02
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
В Киеве собрались протестующие против изменений закона о языке
Группа протестующих, выступающая против пересмотра норм языкового закона, собралась в Киеве под домом главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, передает телеканал "Прямой".
РИА Новости вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»
На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ вчера в 13:01
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Происшествия
Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов
В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Политика
Foresight (Япония): Китай и Россия двигаются к секретному соглашению, чтобы избежать крушения экономики и «компенсационного ада» (Foresight)
16 апреля в ходе телефонных переговоров с главой Китая Си Цзиньпином президент России Владимир Путин раскритиковал Вашингтон, возлагающий ответственность на Пекин.
ИноСМИ 06:45
Общество
Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова
Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
Известия 07:11
Общество
Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Махачкалу восемь россиян
Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Дагестан восемь россиян, их всех направят в обсерватор на 14-дневный карантин, сообщил РИА Новости представитель махачкалинского аэропорта.
ПРАЙМ вчера в 15:28
Происшествия
В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки
Российская газета 06:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости 06:53