Экономика

Слово и ДелоСлово и ДелоМишустин подписал указ о возврате налога самозанятым за 2019 год

Индивидуальные предприниматели получат налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы в этом году. План восстановления экономики России, пострадавшей от коронавируса, будет завершен на этой неделе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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«Это могут быть значительные поступления в бюджет». Эксперт о поддержке самозанятых

ФедералПресс03:12

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год

РБК29 мая в 12:31

Налог самозанятым вернут автоматически

Газета.Ru29 мая в 11:20

Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Lenta.ru29 мая в 11:36

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ТАСС29 мая в 11:13

Правительство выделило 1,6 млрд рублей на возврат налога самозанятым

Коммерсантъ29 мая в 11:41

О возврате налогов самозанятым

Давыдов.Индекс29 мая в 10:58
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Политика

Мишустин представит Путину план по восстановлению экономики

Подготовленный правительством общенациональный план восстановления российской экономики будет представлен президенту РФ Владимиру Путину.
iReactor 05:46
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Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform 06:46
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Фигурное катание

Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США.
ТАСС Спорт 05:59
Происшествия

Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов

"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу, в отношении инкассаторов Сбербанка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:13
Общество

Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 29 мая в 13:26
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Авто

Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento

KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня вчера в 11:02
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Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек

Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
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Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Политика

В Киеве собрались протестующие против изменений закона о языке

Группа протестующих, выступающая против пересмотра норм языкового закона, собралась в Киеве под домом главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, передает телеканал "Прямой".
РИА Новости вчера в 09:11
Шоу-бизнес

Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»

На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ вчера в 13:01
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
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Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Происшествия

Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов

В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
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Политика

Foresight (Япония): Китай и Россия двигаются к секретному соглашению, чтобы избежать крушения экономики и «компенсационного ада» (Foresight)

16 апреля в ходе телефонных переговоров с главой Китая Си Цзиньпином президент России Владимир Путин раскритиковал Вашингтон, возлагающий ответственность на Пекин.
ИноСМИ 06:45
Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
Общество

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
Известия 07:11
Общество

Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Махачкалу восемь россиян

Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Дагестан восемь россиян, их всех направят в обсерватор на 14-дневный карантин, сообщил РИА Новости представитель махачкалинского аэропорта.
ПРАЙМ вчера в 15:28
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Происшествия

В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки

Российская газета 06:45
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Экономика

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости 06:53
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