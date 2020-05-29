Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета29 мая в 11:26

Подробнее о событии

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru29 мая в 11:31

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета29 мая в 11:06

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°29 мая в 11:17

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ПРАЙМ29 мая в 11:15

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проекты29 мая в 11:13

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета29 мая в 11:26

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21
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