с чего всё началось

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

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Здоровье Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости. 2

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