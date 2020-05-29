Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газетавчера в 11:26

Подробнее о событии

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ruвчера в 11:31

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газетавчера в 11:26

Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей

Интерфакс28 мая в 05:50

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газетавчера в 11:06

Кабмин выделит более 1 млрд рублей на возврат налогов самозанятым

ТАСС28 мая в 06:02

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
1
Экономика

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8952 человека.
Коммерсантъ 06:44
31
Общество

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
754
Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
725
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
5,8K
Происшествия

Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота

Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
4
Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Общество

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
111
Происшествия

Потушивших Вечный огонь подростков разыскивают в Нижнем Тагиле

Известия 07:42
19
Общество

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
697
Здоровье

В Башкирии 507 медицинских работников заразились коронавирусом

В Башкирии 507 сотрудников медучреждений заразились коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь профсоюза работников здравоохранения Ольга Сошникова сегодня, 29 мая, со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор.
Уфа1.ру вчера в 06:25
85
Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
325
Политика

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
846
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
2K
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
756
Футбол

Игорь Шалимов: только несколько игроков «Ахмата» имеют лишний вес

Чемпионат 07:13
Здоровье

Попова спрогнозировала возможный период второй волны коронавируса в РФ

Вторая волна коронавирусной инфекции может произойти во время подъема ОРВИ, считает главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Экономика сегодня 06:32
20
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
3,1K
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
77
Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
156
Армия и оружие

Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод

В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
2
Общество

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости вчера в 09:56
6
Общество

Оперштаб региона: заболеваемость COVID-19 шагнула в сферу услуг

В Калининградской области сохранили ограничения для непродовольственных магазинов, так как коронавирус выявили у работников сферы услуг.
Клопс 07:00
2
Здоровье

В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
16
Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
101
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
1,4K
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
449
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
729
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
437
Как работают Яндекс.Новости?
Главное