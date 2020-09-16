Китайский J-20 «победил» российский Су-30 со счетом 17:0

В статье упомянутого выше издания говорилось о победе китайских истребителей над российскими с разгромным счетом 17:0. Несложно догадаться, что этой публикацией КНР пытались убедить Индию, планирующую закупить партию Су-30 для своих ВВС, не делать этого.