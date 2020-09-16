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Кабмин предложил повысить акцизы на табак

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства увеличить ставки акцизов на табак. Об этом он заявил в ходе заседания кабмина.В источнике
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РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России

В посольстве РФ в Эстонии прокомментировали заявление президента этой прибалтийской республики Керсти Кальюлайд о том, что якобы "время России подходит в концу" из-за проблем в экономике и демографии.
Российская газетавчера в 13:04
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Массовый сбой связи в Якутии связан с аварией на магистральном канале

Как сообщили ЯкутияDаіlу в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики, ограничение сервисов у операторов связи, в том числе сотовой, связано с аварией на магистральном канале АО "ТрансТелеКом".
Якутия Daily23:28

Эвелина Бледанс впервые озвучила причины развода с третьим мужем

Блёданс раскрыла некоторые детали своей личной жизни, в частности рассказала о причинах расставания со своим последним официальным мужем Александром Семиным, от которого она стала мамой мальчика по имени Семён.
Bimru.ruвчера в 10:58
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Polestar признал, что электромобили «грязнее» машин с ДВС

Чтобы общий «углеродный след» XC40 превысил показатель Polestar 2, нужно проехать на электромобиле 100 000 километров в разрезе мировой энергетики (учитываются различные способы получения электроэнергии) или 80 000 километров с учетом европейской структуры электрогенерации, в которой высока доля возобновляемых источников (15 процентов на 2018 год).
Motorвчера в 06:53

Китайский J-20 «победил» российский Су-30 со счетом 17:0

В статье упомянутого выше издания говорилось о победе китайских истребителей над российскими с разгромным счетом 17:0. Несложно догадаться, что этой публикацией КНР пытались убедить Индию, планирующую закупить партию Су-30 для своих ВВС, не делать этого.
Discover24вчера в 13:00
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