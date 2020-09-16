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Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Кроме того, правительство планирует пересмотреть и ряд льгот в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новости08:18
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфакс07:44
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомости07:37

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза
Коммерсантъ13:40
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Суд продлил арест обвиняемому в убийстве аспирантки историку Соколову

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на три месяца, до 23 декабря, продлил арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко.
РБК09:14
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Спорт-Экспресс11:10

МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию с паломниками-хасидами, находящимися на белорусско-украинской границе из-за действий украинских властей, не позволяющих им въехать в страну.
RT на русском11:42
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Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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