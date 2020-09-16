Мишустин подтвердил планы повысить НДПИ и акцизы на табак
Смотрите также
Ефремов предложил создать российский тюремный театр
МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Канье Уэст опубликовал фото Путина с тренировки по дзюдо
Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой
Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля
В Рыбинске подозреваемый перед убийством двух девочек изнасиловал их
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой
В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
ПАОК сыграет с «Краснодаром» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Военная делегация РФ во главе с Шойгу прилетела в Минск
В Петербурге заняты 92% коек для коронавирусных больных
В ВОЗ оценили рост числа новых случаев коронавируса в России
Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Европарламент призвал изолировать Россию из-за Навального
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году
Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Ефремов предложил создать российский тюремный театр
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство планирует повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), поднять ставки акцизов на табак выше инфляции, а также пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.В источнике
Подробнее о событии