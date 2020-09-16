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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Мишустин подтвердил планы повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство планирует повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), поднять ставки акцизов на табак выше инфляции, а также пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.В источнике
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Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10
РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новости08:18
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфакс07:44
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомости07:37

МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию
ToDay News Ufa09:45
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
Lenta.ru10:57
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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Европарламент призвал изолировать Россию из-за Навального

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены бойкотировать Москву на международных форумах, например, G7, провести стратегическую переоценку отношений Европы и России и начать международное расследование инцидента с блогером, основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальным при участии ЕС, Совета Европы, ООН и ОЗХО.
Профиль11:03
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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