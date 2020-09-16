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Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Кроме того, правительство планирует пересмотреть и ряд льгот в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новости08:18
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомости07:37
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфакс07:44
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12

Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла
РИА Новости14:54
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Минфин допустил продажу евробондов при ослаблении фона вокруг Навального

14 сентября берлинская клиника «Шарите», где Навальный проходит лечение, сообщила, что пациенту стало намного лучше — он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже может на время покидать больничную койку.
РБК14:01
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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В Ростове осудили участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного окружного военного суда, в 2016-2017 годах жители Бахчисарая - Марлен Асанов, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов - сформировали ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Российская газета10:13
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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