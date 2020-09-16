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Общественная служба новостей

Мишустин подтвердил планы повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство планирует повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), поднять ставки акцизов на табак выше инфляции, а также пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

Файез Саррадж объявил об уходе в отставку с поста главы ПНС Ливии

Глава Правительства национального согласия (ПНС) и Президентского совета Ливии Файез Саррадж официально объявил о своем «искреннем желании» уйти в отставку до конца октября и передать свои полномочия «новой исполнительной власти».
Коммерсантъвчера в 16:21
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Профессор Иван Ситников: Пандемия коронавируса может закончиться в мае

В интервью ЯРНОВОСТЯМ заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций ЯГМУ профессор Иван Ситников рассказал, чего ждать от COVID-19 в ближайшем будущем.
Ярновости15 сентября в 08:38
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
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В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.
РБК22:44
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В Sohu рассказали, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, во вторник, 8 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели.
Политика Сегодня15 сентября в 12:21
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