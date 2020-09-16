Мишустин подтвердил планы повысить НДПИ и акцизы на табак
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство планирует повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), поднять ставки акцизов на табак выше инфляции, а также пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.В источнике
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