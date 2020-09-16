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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Также правительство планирует пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новости08:18
РЕН ТВ

Кабмин РФ поддержал повышение акциз на табак

РЕН ТВ07:40
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомости07:37

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве аспирантки историку Соколову

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на три месяца, до 23 декабря, продлил арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко.
РБК09:14
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи в России с президентом РФ Владимиром Путиным попросил последнего о "некоторых типах вооружений", передает в среду Sputnik Беларусь.
РИА Новости09:12
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Лукашенко назвал самоорганизацию общества на акциях в Белоруссии мифом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спонтанная самоорганизация общества на акциях протеста в Белоруссии – это миф, сообщается на официальном сайте белорусского лидера.
Аргументы и Факты07:52
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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