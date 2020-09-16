Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак
Смотрите также
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2»
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
NASA объявило о начале нового цикла солнечной активности
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой
Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны
Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти
Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью
Лукашенко предложил Шойгу провести новые военные учения
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
На Украине опубликована новая порция разговоров Порошенко и Байдена
Ассоциация телевизионных критиков США выбрала лучшие сериалы 2020 года
Новый адвокат Ефремова употреблял допинг и бил жену
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России
Националист Максим Марцинкевич совершил суицид в СИЗО
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2»
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Американский художник хочет купить тело Ленина
Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Также правительство планирует пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.В источнике
Подробнее о событии