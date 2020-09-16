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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Также правительство планирует пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить акцизы на табак

РИА Новости08:18
Газета.Ru

Кабмин предложил повысить стоимость табачного акциза

Газета.Ru07:43
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12
РЕН ТВ

Кабмин РФ поддержал повышение акциз на табак

РЕН ТВ07:40

Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!" — трансляция завершена

Подробнее о новом сезоне конкурса расскажут генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский, а также генеральный продюсер "Вайт Медиа"Юлия Сумачева.
Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!" — трансляция завершена
Sputnik Кыргызстан07:06

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
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Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
REGNUM02:55
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