Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства заявил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак. «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснил он свою позицию.