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РБК
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства заявил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак. «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснил он свою позицию.В источнике
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ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новости07:53
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфакс07:44
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомости07:37
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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В Белоруссии предъявили обвинения оппозиционерке Колесниковой

Минск, 16 сентября 2020, 18:11 — REGNUM Обвинение в публичных призывах к захвату власти предъявлено члену президиума так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщили 16 сентября в СК Белоруссии.
REGNUM11:11
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Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03

Европарламент призвал изолировать Россию из-за Навального

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены бойкотировать Москву на международных форумах, например, G7, провести стратегическую переоценку отношений Европы и России и начать международное расследование инцидента с блогером, основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальным при участии ЕС, Совета Европы, ООН и ОЗХО.
Профиль11:03
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Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости11:44
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