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Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Кроме того, правительство планирует пересмотреть и ряд льгот в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новости08:18
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфакс07:44
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомости07:37

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Газета.Ru02:24
4,3K

В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
Lenta.ru10:57
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В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.
RT на русском10:59

Ferrari Portofino M получил новую трансмиссию и более мощный мотор

Экстерьер Portofino M подретушировали, чтобы отразить выросшую мощность: модель отличается новой передней частью с более агрессивным бампером, крупными воздухозаборниками другой формы и алюминиевыми ламелями радиаторной решётки.
Тарантас Ньюс10:52

Геркус получил 11 млн рублей за чемпионский сезон «Локомотива»

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус получил премию в размере 11 млн по итогам сезона 2017/18, в котором клуб выиграл Российскую премьер-лигу, заявил в суде представитель железнодорожников, передает корреспондент «РБ-Бизнес» Ольга Баран.
Bookmaker-ratings.ru10:23

Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

США взяли под «плотную опеку» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров, намереваясь сделать из них народных лидеров, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
РБК07:15
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Кремль заявил, что Лукашенко не просил о поставках нового вооружения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи не просил о поставках нового российского вооружения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ11:01

Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19
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СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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