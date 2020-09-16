Кабмин предложил повысить акцизы на табак
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства увеличить ставки акцизов на табак. Об этом он заявил в ходе заседания кабмина.В источнике
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