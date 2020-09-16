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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Также правительство планирует пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту

Первый космонавт Юрий Гагарин после полета на орбиту в 1961 году посоветовал коллегам "готовить пакеты" из-за вестибулярных расстройств, связанных с невесомостью, рассказал дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев.
Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
РИА Новости19:13

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РБК18:35
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Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии превысило 736 тысяч

За сутки в стране после коронавируса выздоровели 2100 человек, общее число выздоровевших превысило 610 тыс. Отмечается, что в Колумбии скончались более 23,4 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.
RT на русском21:57

В Новосибирской области возобновили работу аквапарки

Работу аквапарков, научных конференций, форумов, симпозиумов после снятия введенных из-за коронавируса ограничений разрешили в Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
ТАССвчера в 08:22
4

Дефицит машин в автосалонах в России сохранится до конца года – дилеры

Дефицит новых легковых машин в автосалонах в России, о котором месяц назад уже сообщали продавцы, скорее всего, сохранится до конца года, особенно для импортируемых машин, рассказали опрошенные РИА Новости автодилеры.
ПРАЙМ20:15

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газетавчера в 08:49
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«Роскосмос» планирует построить обитаемую базу на спутнике Юпитера

Спутник планеты Юпитер Каллисто госкорпорация "Роскосмос" рассматривает в качестве наиболее перспективного места для строительства третьей обитаемой базы человечества в космосе - после Луны и Марса.
РЕН ТВ20:28
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Лукашенко предложил России провести новые совместные учения

В ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона приветствует проходящие под Брестом совместные военные учения "Славянское братство".
Московский Комсомолецвчера в 08:49
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СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
15

На Камчатке задержали начальника полиции и его заместителя

Петропавловск-Камчатский, 17 сентября 2020, 03:31 — REGNUM На Камчатке в Елизово сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции и его заместителя, сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
REGNUM20:31
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