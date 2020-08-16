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Мишустин подвел итоги поездки по Дальнему Востоку

Премьер Михаил Мишустин подвел итоги своей большой рабочей поездки по Дальнему Востоку, где посетил несколько регионов, был в больницах и на производствах, пообщался с политиками, бизнес-сообществом, людьми рабочих профессий.В источнике
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Коммерсантъ

Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток

Коммерсантъвчера в 09:07
НТВ

Мишустин подвел итоги поездки по Дальнему Востоку

НТВвчера в 03:44
Regcomment.ru

Политические цели поездки Мишустина не будут достигнуты

Regcomment.ru14 августа в 09:41
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Научная экспедиция WWF нашла новые виды растений на «Острове Врангеля»

Результаты экспедиции на остров Врангеля доказывают изменения структуры растительного покрова и почв, сообщает 10 августа пресс-служба российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Научная экспедиция WWF нашла новые виды растений на «Острове Врангеля»
ИА Красная Весна01:43
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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