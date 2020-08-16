Мишустин подвел итоги поездки по Дальнему Востоку
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Премьер Михаил Мишустин подвел итоги своей большой рабочей поездки по Дальнему Востоку, где посетил несколько регионов, был в больницах и на производствах, пообщался с политиками, бизнес-сообществом, людьми рабочих профессий.В источнике
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