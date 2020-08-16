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Мишустин подвел итоги поездки по Дальнему Востоку

Премьер Михаил Мишустин подвел итоги своей большой рабочей поездки по Дальнему Востоку, где посетил несколько регионов, был в больницах и на производствах, пообщался с политиками, бизнес-сообществом, людьми рабочих профессий.В источнике
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Коммерсантъ

Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток

Коммерсантъвчера в 09:07
НТВ

Мишустин подвел итоги поездки по Дальнему Востоку

НТВвчера в 03:44
Regcomment.ru

Политические цели поездки Мишустина не будут достигнуты

Regcomment.ru14 августа в 09:41
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Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

Тихановская отметила необходимость освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов, результаты которых будут "безоговорочно приняты мировым сообществом".
РИА Новости02:10
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