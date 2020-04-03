Коронавирус
РБКМишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости
«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса. Фирмы, по его словам, в течение полугода будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».РБК07:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин заявил о скидках по налогу на имущество для собственников коммерческой недвижимости
Rambler News Service08:27
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Общество
У преподавателя суворовского училища в Перми подозревают коронавирус
В Перми у преподавателя суворовского военного училища Минобороны РФ заподозрили коронавирус.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Политика
Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса
Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Рейтинги Путина выросли после его обращения к гражданам
С 23 по 29 марта показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов.
Происшествия
ФСБ отчиталась о предотвращенных терактах в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Общество
FT: американские нефтяники призвали ввести новые санкции против России
Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции
Напомним, в Москве и большинстве регионов России введен режим изоляции граждан из-за коронавируса.
Здоровье
Власти Петербурга сообщили, что врачи Покровской больницы обеспечены необходимой защитой
Медики Покровской больницы обеспечены достаточной защитой для работы с пациентами с пневмонией, и учреждение не принимает заразившихся коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин объяснил необходимость продления карантинных мероприятий до мая
Президент России Владимир Путин заявил, что карантинные мероприятия в России до мая необходимы для того, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции в стране.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Армия и оружие
«Нептун» в Чёрном море. Украина заявила об успешных испытаниях крылатых ракет
В акватории Черного моря состоялись успешные испытания крылатых ракет «Нептун» украинского производства.
Общество
РСА поддерживает рекомендацию продавать полисы ОСАГО без техосмотра
Российский союз автостраховщиков поддерживает рекомендацию Банка России продавать полисы ОСАГО без диагностических карт на период ограничительных мер по коронавирусу.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов.
Футбол
Сезон АПЛ не возобновится в начале мая
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что проведение соревнований не будет возобновлено в начале мая или ранее.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
В Крыму выписали первых пациентов, выздоровевших после коронавируса
Двух первых пациентов, ранее зараженных коронавирусом, выписали в Крыму.
Общество
В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Здоровье
Медики Краснодарского края попросили губернатора продлить карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с врачами медицинских организаций региона.
Транспорт
РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве
Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Общество
Подмосковье введет штрафы за нарушение режима самоизоляции
Мособлдума на заседании 3 апреля рассмотрит законопроект о введении штрафов для нарушителей режима самоизоляции по примеру Москвы.
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Сегодня, в пятницу, 3 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл заседание регионального оперативного штаба.