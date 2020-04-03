Коронавирус

РБКРБКМишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса. Фирмы, по его словам, в течение полугода будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов.
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Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
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Принято решение об отсрочке платежей за аренду для бизнеса

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Мишустин пообещал малому и среднему бизнесу отсрочку арендных и налоговых платежей

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Коммерческой недвижимости дадут отсрочку

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Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

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Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

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