Коронавирус
РБКМишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости
«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса. Фирмы, по его словам, в течение полугода будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов.
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с чего всё началось
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».РБК07:14
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