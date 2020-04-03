Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

с чего всё началось

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса. Фирмы, по его словам, в течение полугода будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Политика Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.

Здоровье Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса По словам Семенова, итальянские врачи упустили момент, когда болезнь стала стремительно распространяться в Ломбардии, одном из самых пожилых регионов Европы: «В Италии превосходные врачи, но система не выдержала такую нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных».

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в ТЦ Тюменской области ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Общество Алиханов: в Калининграде выявлено 40 случаев заражения коронавирусом По меньшей мере у 40 жителей Калининградской области первичный анализ выявил наличие коронавирусной инфекции — об этом сегодня, 3 апреля, в своём Instagram сообщил губернатор Антон Алиханов.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Религия Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объезжает столицу с иконой Богоматери «Умиление», которая считается чудотворной.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.