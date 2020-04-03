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РБКРБКМишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса. Фирмы, по его словам, в течение полугода будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов.
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Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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