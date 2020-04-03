Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений. Это заявил во время телеконференции (ее вел телеканал «Россия 24») премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее такая мера предлагалась только для недвижимости в государственной собственности.В источнике
С чего всё начиналось
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».