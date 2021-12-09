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Мишустин пообещал дополнительно выделить ₽44 млрд на российский авиадвигатель ПД-35

Правительство России в текущем году выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство уникального авиационного двигателя ПД-35.
Газета.Ru
"ОДК Авиадвигатель" является головным разработчиком ПД-14 - семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа "МС-21".
РИА Новости
ПД-35 - проект тяжелого двигателя, которым планируется оснащать российско-китайский дальнемагистральный самолет CR929, разрабатываемый ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех") и китайской COMAC.
Интерфакс
Сертификация первого российского авиадвигателя большой тяги запланирована на 2025 год.
Интерфакс

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Мишустин назвал Россию лидером по поставкам двигателей для военной авиации
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