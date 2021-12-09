РБКМишустин пообещал дополнительно выделить ₽44 млрд на российский авиадвигатель ПД-35Правительство России в текущем году выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство уникального авиационного двигателя ПД-35.Газета.Ru"ОДК Авиадвигатель" является головным разработчиком ПД-14 - семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа "МС-21".РИА НовостиПД-35 - проект тяжелого двигателя, которым планируется оснащать российско-китайский дальнемагистральный самолет CR929, разрабатываемый ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех") и китайской COMAC.ИнтерфаксСертификация первого российского авиадвигателя большой тяги запланирована на 2025 год.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнМой БрянскDaily MoscowSmotrim.ruДума ТВРБКПятый каналREGNUMLife.ruНовый компаньонКомсомольская правдаРГ ПермьЭкономика сегодняBusiness Class (Пермь)ФАНКП - ПермьРоссийская газетаНародные новостиЦарьградRT на русскомДума ТВГазета.RuПодробнее о событииМС-21 с ПД-14 сертифицируют в 2022 году, поставки начнутся в 2024-мSmotrim.ru10:31Правительство выделит 50 млрд руб. для ускорения выхода на рынок двигателя ПД-14Новый компаньон10:00Мишустин назвал Россию лидером по поставкам двигателей для военной авиацииRT на русском08:53Премьер Мишустин назвал Россию мировым лидером по поставкам двигателей для военной авиацииРИА Новости08:41РФ в 2021 г. выделит на создание тяжелого авиадвигателя ПД-35 еще 45 млрд рубИнтерфакс07:09Двигателестроительная компания пообещала нарастить выручку до ₽0,5 трлнРБК08:05Мишустин поддержал идею обучения специалистов в авиадвигателестроении современным навыкамТАСС08:11Показать ещёОценить682Поделиться