Экономика

REGNUMREGNUMМишустин пообещал малому бизнесу новые меры поддержки

Москва, 30 апреля 2020, 12:29 — REGNUM Предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, могут воспользоваться дополнительной поддержкой государства.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер
 для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
Городская справка 07730 апреля в 09:37

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Мишустин пообещал малому бизнесу новые меры поддержки

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Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

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Мишустин: МСП из пострадавших отраслей получат льготы по микрозаймам

РЕН ТВ30 апреля в 05:11

Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

ТАСС30 апреля в 04:48
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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