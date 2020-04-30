с чего всё началось

Москва, 30 апреля 2020, 12:29 — REGNUM Предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, могут воспользоваться дополнительной поддержкой государства.

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 603

Общество Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас. 29

Авто Как изменится программа льготного автокредитования Ослабление рубля и пандемия коронавируса потребовали от властей улучшить условия льготного автокредитования.

Происшествия Во Франции сгорел склад с медицинскими масками, сообщили СМИ Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Франции, сообщает газета Parisien.

Общество В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции. 26

Авто Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее. 1

Космос Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.

Происшествия На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин. 4

Футбол «Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров Руководство футбольного клуба "Краснодар" планирует расстаться с целой группой игроков команды, - об этом сообщает Sport24.

Политика Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. 2,1K

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 540

Авто Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года. 3