Экономика
REGNUMМишустин пообещал малому бизнесу новые меры поддержки
Москва, 30 апреля 2020, 12:29 — REGNUM Предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, могут воспользоваться дополнительной поддержкой государства.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.Городская справка 07730 апреля в 09:37
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Мишустин объявил новые меры поддержки россиян из-за эпидемии COVID-19
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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
Екатеринбург Онлайн30 апреля в 07:04
Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
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