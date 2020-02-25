Общество

ТВ ЦентрТВ ЦентрМишустин пообещал отремонтировать больницу в Кургане

Михаил Мишустин пообещал выделить средства на её строительство. Кроме того, 200 миллионов рублей направят на ремонт и закупку нового оборудования для старейшего медучреждения региона - больницы скорой медицинской помощи.
Читать в источнике
Комментировать78
Михаил Мишустин
Очень грустно и стыдно, что что наши больницы в таком состоянии. Здесь невозможно ни лечиться, ни качественно работать. Но мы примем все меры для неотложного решения проблемы: из резервного фонда будет выделено около 200 миллионов рублей, незамедлительно, на ремонт и оборудование больницы.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельМосковский Комсомолец 09:06

Подробнее о событии

Мишустин заявил, что состояние больниц в России вызывает сожаление и стыд

Комсомольская правда07:55

Михаил Мишустин пообещал выделить 200 млн рублей на ремонт курганской больницы скорой медицинской помощи

Курган и курганцы07:13

Мишустин пообещал выделить 200 млн руб на ремонт курганской больницы

РИА Новости05:18

Премьер Мишустин пообещал выделить деньги на ремонт старейшей городской больницы Кургана

Область 4506:18

Премьер РФ Мишустин заявил, что в курганской больнице «невозможно ни лечиться, ни качественно работать»

URA.Ru06:09

«Невозможно ни лечиться, ни работать»: Мишустин начал визит в Зауралье с посещения БСМП в Кургане

45.ru06:23

Мишустин осмотрел в Кургане операционный блок городской больницы скорой медпомощи

ТАСС05:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика

Рабочая группа отказалась от изменения преамбулы Конституции

На заседаниях рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ неоднократно звучали предложения внести правку в преамбулу к Конституции.
Интерфакс 03:51
Политика

Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru 14:46
Происшествия

В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Газета.Ru 09:49
Наука

Ученые научились определять влюбленность по походке

Актуальные Новости вчера в 07:57
Общество

Глава Росприроднадзора проведет прием жителей Красноярска во вторник

ТВ-Енисей вчера в 21:17
Экономика

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
РИА Новости 06:03
Политика

Перемирие с Москвой: почему Лукашенко не нашел замену российской нефти

21 февраля после телефонного разговора с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия "готова компенсировать Белоруссии $300 млн", теряемых из-за изменения условий поставок российской нефти.
РБК 02:44
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
РБК 02:14
Политика

РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Известия 18:33
Технологии

Названы способы уберечь смартфон от кибератак

По словам заместителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, в 90% случаев пользователи сами заражают свой смартфон.
Astera 05:51
Политика

В офисе Зеленского не получали приглашение на парад Победы в РФ

Известия 10:02
Футбол

Дарио Срна сравнил «Шахтер» с застрявшими в Ухане украинцами

Ранее «Шахтер» с подачи своего владельца олигарха Рината Ахметова предложил предоставить свой клубный лайнер для эвакуации украинцев из КНР.
Украина.ру 07:47
Происшествия

В Приамурье сошли с рельсов 18 вагонов с углем

Восемнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области и перекрыли движение на этом отрезке пути, сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги.
Вести.Ru 03:16
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Павел Прилучный разводится с Агатой Муцениеце после 9 лет брака

32-летний Павел Прилучный и без недели 31-летняя Агата Муцениеце разводятся после девяти лет брака.
MOS.news вчера в 04:31
Гаджеты

В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире

Напомним, новинка Realme X50 Pro является флагманской моделью, которая подразумевает новый тип оперативной памяти LPDDR5, а также четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя.
Rusargument вчера в 03:09
Биатлон

Губерниев грубо обозвал Тихонова

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Национальная служба новостей 11:14
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Культура

18 проектов из Мордовии получат гранты Президента России

Чемпионом этого года среди мордовских грантополучателей стал Сергей Сеничев (театр-студия МХАТИК) с суммой гранта более 2,6 млн.
Столица С 09:42
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
Общество

В Госдуму внесли законопроект об отгуле для диспансеризации

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12:59
Политика

Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
BFM.ru 23 февраля в 01:02
Космос

Астрофизики МГУ «взвесили» черную дыру и удивились результатам

Массу черной дыры в центре галактики М87 удалось определить астрофизикам из МГУ имени Ломоносова, 18 февраля сообщается на сайте университета.
Красная весна 18:52
Здоровье

Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями.
Пятый канал 14:49
Общество

В ООН предупредили, что Африке грозит голод из-за нашествия саранчи

Еды не хватает миллионам людей.
Эхо Москвы 19:12
Политика

Трамп продлил на год санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
REGNUM 18:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала похожую на подростка маму

Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Наука

2D-материалы помогли управлять фазой света

Американские ученые показали, что тонкий материал, помещенный поверх пассивных кремниевых волноводов, может изменять фазу света так же сильно, как и существующие кремниевые фазовые модуляторы.
Индикатор 07:15
Энергетика

Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет

Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 15:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное