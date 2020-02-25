Очень грустно и стыдно, что что наши больницы в таком состоянии. Здесь невозможно ни лечиться, ни качественно работать. Но мы примем все меры для неотложного решения проблемы: из резервного фонда будет выделено около 200 миллионов рублей, незамедлительно, на ремонт и оборудование больницы.

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