Общество
ТВ ЦентрМишустин пообещал отремонтировать больницу в Кургане
Михаил Мишустин пообещал выделить средства на её строительство. Кроме того, 200 миллионов рублей направят на ремонт и закупку нового оборудования для старейшего медучреждения региона - больницы скорой медицинской помощи.
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Очень грустно и стыдно, что что наши больницы в таком состоянии. Здесь невозможно ни лечиться, ни качественно работать. Но мы примем все меры для неотложного решения проблемы: из резервного фонда будет выделено около 200 миллионов рублей, незамедлительно, на ремонт и оборудование больницы.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельМосковский Комсомолец 09:06
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