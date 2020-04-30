Экономика

BFM.ruBFM.ruМишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании
 кабмина, что правительство выделит 12 миллиардов на поддержку застройщиков, а также 30 миллиардов рублей на помощь обманутым дольщикам.
Дождь07:45

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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Екатеринбург Онлайн07:04

Правительство выделит 30 млрд руб. на решение проблем дольщиков

РБК06:44

На решение проблем дольщиков направят 30 млрд, — Мишустин

РЕН ТВ04:55

Российские власти выделят 12 млрд рублей на поддержку застройщиков

Известия05:07

Правительство выделит 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков

ТАСС05:06

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Коммерсантъ05:33

Правительство дополнительно выделит 30 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков

Интерфакс05:03
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Общество

Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Общество

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По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
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Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин

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Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко

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«Нерабочие дни» в Вольске продлятся по 11 мая

Президент России Владимир Путин постановил продлить, так называемые, нерабочие дни по 11 мая включительно.
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Общество

Стала известна судьба взбунтовавшихся вахтовиков в Якутии

Стала известна судьба возмущенных условиями работы и проживания рабочих с Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
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Володин попросил саратовскую прокуратуру проверить закупку масок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку.
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СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
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В Петербурге более 250 медиков заразились коронавирусом

Более 250 медицинских работников находятся на лечении от коронавирусной инфекции в Петербурге, сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.
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Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
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Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
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ВОЗ: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронаувирусу.
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Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала себя до похудения

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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