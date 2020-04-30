Экономика
BFM.ruМишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина, что правительство выделит 12 миллиардов на поддержку застройщиков, а также 30 миллиардов рублей на помощь обманутым дольщикам.Дождь07:45
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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
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