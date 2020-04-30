с чего всё началось

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 160

Общество Соловьев объяснил особняк Малышевой в США Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба. 10

Игры В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.

Кино Умер актер Болливуда Риши Капур Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет. 6

Энергетика В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского. 520

Общество COVID-19: в Петербурге приступают к исследованиям эффективности плазмы Эффективность плазмы для лечения COVID-19 пока в полной мере не доказана.

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 1,9K

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 150

Транспорт В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке. 41

Политика Режим нерабочих дней продлен до 11 мая Президент России Владимир Путин в ходе совещании с главами регионов продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 256

Общество ВОЗ: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронаувирусу.

Футбол В Италии назвали досрочное завершение сезона смертью футбола Рим, 30 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Против досрочного завершения чемпионата Италии высказался глава футбольной федерации страны Габриэле Гравина.

Общество Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников. 246

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 3