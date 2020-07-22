Экономика
ИнтерфаксВ России выдано льготной ипотеки под 6,5% на 205 млрд рублей
Банки выдали россиянам 80 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5% на 205 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
В городе Луцк Волынской области на западе Украины полиция задержала 44-летнего Максима Кривоша, который утром 21 июля захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Происшествия
Выявлено завышение стоимости детсада в Саратове на 2,52 млн рублей
Стоимость объекта, согласно сметной документации, составила 147,19 млн руб. В декабре прошлого года объект был введен в эксплуатацию.
Коммерсантъ Саратов 03:43
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Футбол
Лоран Блан готовится стать новым тренером «Барселоны»
Diario Sport сообщает, что бывший тренер сборной Франции и ПСЖ Лоран Блан готовится стать новым тренером "Барселоны".
Soccer.ru 02:57
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
Арестованный Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал философский анекдот о своей жизни.
Городовой вчера в 09:46
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
Общество
Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство
Lenta.ru 09:25
Общество
Академик РАН не ожидает скорого окончания эпидемии коронавируса
Коронавирусная инфекция не исчезнет до конца 2020 года. Эпидемия коронавируса закончится не скоро.
Деловое.ТВ 04:52
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Футбол
«Спартак» готов предложить контракт Кокорину
Московский "Спартак" намерен подписать контракт с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", сообщает Sport24.
Газета.Ru 09:13
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Общество
Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica
Всего, по данным The Bell, арестованы 65 брендов Natura Siberica. РБК направил запрос в «Эн+ Рециклинг».
РБК 07:24
Общество
Глава ПФР заявил об осуществлении выплат к 75-летию Победы в срок
Выплаты к 75-летию Победы были осуществлены в мае, как и планировалось.
Известия 08:36
Футбол
Источник: У игроков ЦСКА Магнуссона и Сигурдссона подозревают заражение коронавирусом
У двух исландских футболистов ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона подозревают заражение COVID-19.
Советский спорт 08:52
Армия и оружие
Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР
Военные эксперты утверждают, что первыми это оборудование получат истребители пятого поколения Су-57, а позже - американские F-35 и китайские J-20.
Дни24 06:36
Футбол
Юран подтвердил, что «Химки» будут играть в РПЛ в следующем сезоне
Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что подмосковный клуб в следующем сезоне выступит в РПЛ.
Sport24.ru 06:35
Общество
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 08:34
Культура
Аудиогидом Музея деревянного зодчества стал актер Виктор Бычков
Владимирские ведомости 05:24
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала телеведущей
В конце мая медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы Надежда Жукова пришла в палату к пациентам в надетом поверх спортивного белья прозрачном защитном костюме.
Газета.Ru 09:02