Экономика
РБКМишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью
Правительство России рассмотрит осенью продление программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляцию его выступления ведет телеканал РБК.
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Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Во вторую волну COVID-19 медики ожидают более опасных последствий.
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На Украине сотрудник СБУ организовал бордель Работник спецслужб "крышевал" проституток.
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Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
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Новый Volkswagen Golf провалил лосиный тест
Лучшая попытка Golf 8 была сделана на скорости 43 км/ч — по крайней мере, здесь хэтчбек показал результат лучше, чем Mercedes CLA Coupe, который смог пройти лосиный тест только на скорости 41 км/ч.
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Следующий этап испытаний иммуномодулятора намечен на октябрь или ноябрь.
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Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
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Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы
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Как следствие в последних 2-х матчах «Ливерпуль» 1 раз проиграл и 1 раз сыграл вничью, но в каждой встрече команде удавалось забить минимум один мяч в ворота соперника.
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Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
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Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
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