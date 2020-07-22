Экономика

РБКРБКМишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью

Правительство России рассмотрит осенью продление программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляцию его выступления ведет телеканал РБК.
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РБКвчера в 10:04
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