Экономика
РБКМишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью
Правительство России рассмотрит осенью продление программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляцию его выступления ведет телеканал РБК.
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Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю
Российская газетавчера в 09:43
Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин
Интерфаксвчера в 08:33
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