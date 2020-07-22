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РБК
РБК

Мишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью

Правительство России рассмотрит осенью продление программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляцию его выступления ведет телеканал РБК.В источнике
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URA.Ru

Самое важное в России на 22 июля. Льготную ипотеку продлят на 2021 год, Госдума одобрила поправки в закон об экстремизме

URA.Ruвчера в 13:05
Интерфакс

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфаксвчера в 08:33
РБК

Кабмин примет решение о продлении льготной ипотеки к ноябрю — Хуснуллин

РБКвчера в 10:04
Российская газета

Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Российская газетавчера в 09:43
ТАСС

Эксперты предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5% минимум на полгода

ТАССвчера в 11:38
РИА Новости

Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новостивчера в 08:08
Известия

Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:25
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США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru21 июля в 14:03
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Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x

Стоит отметить, что на российском рынке Haval F7 и Haval F7x доступны с двумя бензиновыми турбодвигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра производительностью 150 и 190 л.с. Моторы функционируют вместе с 7-диапазонным преселективным «роботом», системой переднего и полного привода.
CarsWeek.ruвчера в 11:21
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ21 июля в 03:25
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