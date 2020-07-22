Экономика

РБКРБКМишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью

Правительство России рассмотрит осенью продление программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляцию его выступления ведет телеканал РБК.
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Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новости08:08

Кабмин примет решение о продлении льготной ипотеки к ноябрю — Хуснуллин

РБК10:04

Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Российская газета09:43

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфакс08:33

Самое важное в России на 22 июля. Льготную ипотеку продлят на 2021 год, Госдума одобрила поправки в закон об экстремизме

URA.Ru13:05

Решение по продлению льготной ипотеки под 6,5% примут осенью

Газета.Ru05:30

Кабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки

RT на русском05:24
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