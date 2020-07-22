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Интерфакс
Интерфакс

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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ФАН

В АТОР объяснили, как туристы смогут получить «кэшбэк» 5–15 тысяч рублей за отдых в России

ФАН05:55
Газета.Ru

Россияне получат до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

Газета.Ru06:34
РИА Новости

В Крыму поддержали введение кэшбека за покупку туров по России

РИА Новости06:18
RT на русском

В АТОР оценили идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русском06:39
РБК

Мишустин пообещал вернуть туристам 5–15 тыс. руб. за туры по России

РБК04:47
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАСС03:54
Интерфакс

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Интерфакс04:32
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Компания Nikon представила полнокадровую беззеркальную камеру Z 5

Компания Nikon представила беззеркальную полнокадровую камеру Z 5. Новинка сочетает в себе сильнейшие стороны моделей Z 6 и Z 7. Однако она вышла гораздо дешевле и проще, что не может не порадовать покупателей.
Live24вчера в 09:10
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Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости19:30
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Чемпиона мира по футболу Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давида Вилью обвинили в домогательствах во времена его выступлений за клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».
RT на русском06:40

«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости06:49

Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновил их поставку

АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии", КРЭТ) возобновляет с 22 июля поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" (ИВЛ) в рамках заключенных контрактов, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс05:41
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Житель Крыма получил 8 лет колонии за участие в украинском НВФ

"Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия06:53
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