Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Как отмечается, турист сможет получить кэшбек, если оплатит путевку картой платежной системы "Мир", на нее же и будет зачислена затем компенсация. Максимальный размер выплаты в размере 15 тыс. рублей можно получить за поездку дороже 75 тыс. Данная программа начнет действовать в августе.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ruвчера в 12:51
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54
РБК

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

РБКвчера в 09:27
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47
РИА Новости

Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

РИА Новостивчера в 05:01
Известия

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известиявчера в 11:35

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфаксвчера в 14:41
77

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
83