Путешествия
REGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
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