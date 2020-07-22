Путешествия
ИзвестияМишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
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В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России
RT на русскомвчера в 10:47
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Общество
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Известия вчера в 08:06
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика
Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину
Британская пресса разочарована: никаких доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет (а то ведь непонятно, как же могли британцы проголосовать за выход из ЕС, когда против была большая часть политической элиты, почти вся пресса и Сити), хотя и говорится о попытках повлиять на референдум о независимости Шотландии.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева посмеялась над размером своей груди
Актуальные Новости вчера в 14:30
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 20 июля в 14:04
Общество
Ряд регионов России ожидает аномальное тепло
30-градусная жара ожидается до конца этой недели в Якутии. На севере республики климатическая норма будет превышена на 14 градусов.
Российская газета вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин вступился за Кристину Асмус
Иван Охлобыстин высказался о неправоте тех, кто критикует Кристину Асмус.
Актуальные Новости 21 июля в 16:28
Общество
Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал
Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
URA.Ru 00:39
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Космос
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
Здоровье
Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина
Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
REGNUM 01:46
Общество
Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн
В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 02:00
Общество
«Турецкий поток» временно приостанавливает работу
ИА Новороссия вчера в 13:14
Финансы
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
Доминирующее положение американской денежной единицы лишь усугубит экономические последствия пандемии — к такому выводу пришли в МВФ.
РИА Новости 01:00
Политика
Депутаты городской думы выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева
Всего в тайном голосовании городской думы приняли участие 24 депутата.
Политическая Экспертиза 00:29
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Общество
Диетолог назвала основную ошибку при борьбе с жиром на животе
ToDay News Ufa 00:16
Здоровье
В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса
Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
Уральский меридиан 21 июля в 11:35
Общество
Ортопед назвал способ улучшить сон
Ранее LIVE24 сообщало о том, как именно теплая ванна может улучшить сон.
Live24 00:56
Наука
Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной дыре
Силами Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (США) в августе будет организована экспедиция к голубой дыре глубиной 130 метров, расположенной в 47 метрах под водой, сообщается в научном журнале Phys.org.
Live24 00:44
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Запрет на импорт топлива в Россию, введенный со 2 июня до 1 октября этого года был вызван снижением спроса и падением цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на мировом рынке из-за пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 12:09
Общество
Ещё 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Ещё 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего в столице вылечились уже более 173 тыс. человек.
RT на русском 02:21
Политика
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Российская газета вчера в 15:31
Экономика
Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд
Американский производитель электромобилей компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.
РБК 01:47
Политика
Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов
Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ru вчера в 10:13
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru вчера в 17:20
Футбол
Медведев рассказал, что «Зенит» не собирается продавать Азмуна
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что сине-бело-голубые не намерены расставаться с форвардом Сердаром Азмуном.
Bookmaker-ratings.ru 01:39