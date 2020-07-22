Путешествия

ИзвестияИзвестияМишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
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Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Эхо Москвывчера в 18:05

Источник: проект по кешбэку за туры по РФ может быть реализован на базе портала госуслуг

ТАССвчера в 07:19

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известиявчера в 11:35

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

РБКвчера в 09:27

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50

Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

РИА Новостивчера в 05:01
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия вчера в 08:06
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Политика

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Политика

Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину

Британская пресса разочарована: никаких доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет (а то ведь непонятно, как же могли британцы проголосовать за выход из ЕС, когда против была большая часть политической элиты, почти вся пресса и Сити), хотя и говорится о попытках повлиять на референдум о независимости Шотландии.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева посмеялась над размером своей груди

Актуальные Новости вчера в 14:30
Армия и оружие

Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 20 июля в 14:04
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Общество

Ряд регионов России ожидает аномальное тепло

30-градусная жара ожидается до конца этой недели в Якутии. На севере республики климатическая норма будет превышена на 14 градусов.
Российская газета вчера в 02:55
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Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин вступился за Кристину Асмус

Иван Охлобыстин высказался о неправоте тех, кто критикует Кристину Асмус.
Актуальные Новости 21 июля в 16:28
Общество

Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал

Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
URA.Ru 00:39
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Космос

Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
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Здоровье

Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина

Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
REGNUM 01:46
Общество

Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 02:00
Общество

«Турецкий поток» временно приостанавливает работу

ИА Новороссия вчера в 13:14
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Финансы

На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики

Доминирующее положение американской денежной единицы лишь усугубит экономические последствия пандемии — к такому выводу пришли в МВФ.
РИА Новости 01:00
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Политика

Депутаты городской думы выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева

Всего в тайном голосовании городской думы приняли участие 24 депутата.
Политическая Экспертиза 00:29
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
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Общество

Диетолог назвала основную ошибку при борьбе с жиром на животе

ToDay News Ufa 00:16
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Здоровье

В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса

Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
Уральский меридиан 21 июля в 11:35
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Общество

Ортопед назвал способ улучшить сон

Ранее LIVE24 сообщало о том, как именно теплая ванна может улучшить сон.
Live24 00:56
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Наука

Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной дыре

Силами Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (США) в августе будет организована экспедиция к голубой дыре глубиной 130 метров, расположенной в 47 метрах под водой, сообщается в научном журнале Phys.org.
Live24 00:44
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Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Запрет на импорт топлива в Россию, введенный со 2 июня до 1 октября этого года был вызван снижением спроса и падением цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на мировом рынке из-за пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 12:09
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Общество

Ещё 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего в столице вылечились уже более 173 тыс. человек.
RT на русском 02:21
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Политика

Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Российская газета вчера в 15:31
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Экономика

Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд

Американский производитель электромобилей компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.
РБК 01:47
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Политика

Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ru вчера в 10:13
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Происшествия

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru вчера в 17:20
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Футбол

Медведев рассказал, что «Зенит» не собирается продавать Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что сине-бело-голубые не намерены расставаться с форвардом Сердаром Азмуном.
Bookmaker-ratings.ru 01:39
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