Путешествия

ИзвестияИзвестияМишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
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Подробнее о событии

Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

РИА Новостивчера в 05:01

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известиявчера в 11:35

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47

Будет ли кэшбек за отдых в Крыму?

LentaChel.ruвчера в 07:24

Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Эхо Москвывчера в 18:05

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54
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Экономика

«Российская экономика идет ко дну»

Журналист высказал мнение, что экономика России идет ко дну, а предпринимать какие-то меры уже поздно — они не дадут особых результатов, потому что кризис связан не только с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а имеет структурный характер — экономика зависима от экспорта углеводородов.
Рамблер 02:10
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Политика

Помпео подтвердил союз и сотрудничество США с Прибалтикой

Вашингтон, 23 июля 2020, 07:22 — REGNUM Соединенные Штаты всегда поддерживали независимость стран Прибалтики и никогда не признавали их вхождения в состав СССР.
REGNUM 00:22
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Финансы

Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году

Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
iReactor вчера в 05:52
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
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Общество

В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 453 пациента

Еще 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили уже более 173 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:28
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Общество

Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя

Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
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Армия и оружие

Посол заявил об отсутствии у Ирана планов по созданию атомной бомбы

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью Интерфаксу заявил, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.
RT на русском 03:04
Происшествия

В Карелии от COVID-19 скончался ещё один пациент

Петрозаводск, 23 июля 2020, 09:47 — REGNUM В Республике Карелия умер 13-й пациент, у которого был при жизни получен положительный результат на COVID-19.
REGNUM 02:47
Культура

На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях

На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда вчера в 09:38
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Хоккей

Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
3
Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Вечерний курьер вчера в 08:08
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Экономика

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.
Интерфакс 02:17
1
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
1
Политика

Путин обсудил с премьером Греции судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

Лишение собора Святой Софии музейного статуса стало одной из тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Политика Сегодня вчера в 20:32
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Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
1
Общество

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца

Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
REGNUM 02:56
8
Единоборства

Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 13:34
12
Общество

Сбербанк сообщил о выходе потребительского спроса в России на плато

В целом, как сообщают аналитики, потребительский спрос в России вышел на плато, а еженедельные колебания в основном касаются структуры потребления.
РБК 01:00
3
Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
24
Общество

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
1,6K
Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
150
Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Армия и оружие

Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском 01:17
1
Общество

Угроза гибели урожая из-за засухи нависла над пятью регионами России

Угроза гибели сельскохозяйственных культур из-за засухи и суховеев нависла над пятью российскими регионами.
Телеканал 360° 02:15
34
Общество

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 22:26
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Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
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Происшествия

В Екатеринбурге полиция пришла к политологу Федору Крашенинникову

Осенью прошлого года суд в Екатеринбурге оштрафовал Крашенинникова на 30 тысяч рублей по обвинению в оскорблении власти.
Эхо Москвы 03:03
Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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