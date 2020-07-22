Путешествия

REGNUMREGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
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Россияне получат до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

Газета.Ru06:34

В Крыму поддержали введение кэшбека за покупку туров по России

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URA.Ru04:38

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

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Политика

Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку

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Политика

На Украине продлили карантин по коронавирусу до 31 августа

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Общество

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Футбол

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Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
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РИА Новости 05:45
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Космос

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Экономика

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

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Общество

Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах

Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
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Энергетика

Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» вывели на старт на Байконуре

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РЕН ТВ 20 июля в 03:07
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Финансы

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Происшествия

Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ Ростеха) возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М" по заключенным контрактам, говорится в сообщении КРЭТ.
ТАСС 05:11
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Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
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Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Происшествия

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинения

Обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия были предъявлены мужчине, захватившему автобус в Луцке.
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Технологии

Microsoft показала обновленный дизайн нового Office 365

Как отметили в Microsoft, в новом Office 365 пользователь сможет лучше сконцентрироваться на выполняемой задаче.
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Общество

Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников

"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
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Общество

Мишустин предложил изменить методику подсчета средней зарплаты

Премьер-министр Михаил Мишустин предлагает обсудить и изменить методику подсчета средней заработной платы.
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
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Общество

Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске COVID-19 в июне

Информация в СМИ о всплеске заболеваемости коронавирусом в Москве в июне не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
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Наука

Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными

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Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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Происшествия

На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП

На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
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Экономика

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
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Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине

"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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«Зенит» намерен вернуть Кокорина из-за Семака

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен провести переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения в петербургскую команду форварда Александра Кокорина, сообщает Sport24.
Общественная служба новостей 05:21
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SpaceX впервые поймала обе части обтекателя Falcon 9 после запуска

Впервые в истории SpaceX удалось поймать обе части обтекателя Falcon 9 после запуска с мыса Канаверал во Флориде.
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