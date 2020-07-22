Путешествия
ИнтерфаксМишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
РИА Новости 05:45
Происшествия
Росздравнадзор снова разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»
Как сообщало ИА REGNUM, в мае в больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ.
REGNUM 06:22
Общество
Глава МЧС России обсудил со свердловским губернатором лесные пожары
ФедералПресс 06:34
Культура
Отец Децла назвал виновного в смерти Игоря Талькова
Отец покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, музыкальный продюсер Александр Толмацкий назвал виновного в смерти Игоря Талькова.
Территория новостей 07:21
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
RT на русском 06:36
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Общество
«Сфальсифицированное дело, абсолютно политический процесс». Суд огласит приговор правозащитнику Дмитриеву
Потом добавили еще одно обвинение — в незаконном хранении оружия. В суде дело стало разваливаться.
BFM.ru вчера в 22:11
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Футбол
«Рома» представила новую домашнюю форму на следующий сезон
Футбольный клуб «Рома» представил новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Metaratings 06:37
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Новые Известия 04:04
Происшествия
Родственники политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова взяли на себя вину за его убийство
Авторы обращения призывают отпустить подозреваемых в убийстве, которые были задержаны австрийской полицией.
Эхо Москвы 07:31
Политика
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Экономика
Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
РБК 06:35
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия
Пешеходы пострадали в ДТП возле метро «Люблино» в Москве
В столице в районе метро «Люблино» столкнулись две машины, сообщается в Telegram-канале оперативной информации департамента транспорта Москвы.
РБК 06:47
Политика
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 07:30
Путешествия
Россиянам заплатят до 15 тысяч рублей за покупку турпутевок по стране
Предполагается, что покупатели путевок на отечественные курорты смогут получить назад до 15 тысяч рублей из уплаченной суммы.
Инфо24 03:49
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
REGNUM вчера в 22:42
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Общество
Суд арестовал бренды Natura Siberica
Суд арестовал бренды «Бабушка Агафья» и другие марки косметической компании Natura Siberica по иску предприятия ООО «Эн+ Рециклинг», которое входило в En+, основанную Олегом Дерипаской, на 4,5 млрд руб, сообщил The Bell.
РБК 07:24
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Политика
Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак
Брюссель, 22 июля 2020, 13:42 — REGNUM Санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, согласованы постоянными представителями 27 стран, входящих в Евросоюз.
REGNUM 06:42
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
Общество
На Кубани урожай зерна превысил 9,4 млн тонн
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, урожай этого года превысил 9,4 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур.
ЮГ Times 06:35
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19