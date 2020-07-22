Путешествия

ИзвестияИзвестияМишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
Читать в источнике
Комментировать3,4K

Подробнее о событии

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфакс13:50

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ru12:51

В АТОР оценили список Ростуризма с компенсациями за отдых в России

Известия07:55

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русском10:47

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

РБК09:27

Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

РИА Новости05:01

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАСС03:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Ридус 15:49
26
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
207
Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
274
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
80
Наука

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

Ученые Колумбийского университета выделили антитела у пациентов с COVID-19, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными в нейтрализации SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:13
21
Политика

Грызлов жестко раскритиковал решение Рады о местных выборах

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов жестко раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, заявив, что условия их проведения вступают в прямое противоречие с Минскими соглашениями.
Московский Комсомолец 16:39
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
1
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
918
Политика

Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах и вузах

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "Об образовании в РФ" по вопросам воспитания обучающихся.
Российская газета 07:18
15
Общество

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
83
Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

CT news 09:11
34
Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
1,6K
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru 15:02
34
Футбол

«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером РПЛ

«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 14:12
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
175
Фигурное катание

Тарасова рассказала о дистанционных тренировках Медведевой с Орсером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о дистанционных тренировках двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Газета.Ru 16:35
3
Шоу-бизнес

Решетова улетела во Францию на частном самолете

В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
42
Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
331
Происшествия

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
РБК 15:58
176
Происшествия

В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат

В Ингушетии после обысков задержаны председатель Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брата Курейш, это братья депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей из ФСС, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 10:07
2
Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

RT на русском 09:34
2
Происшествия

Мужчина упал под поезд на станции метро «Красные ворота» в Москве

Газета.Ru 16:01
37
Общество

Первую хрущевку снесли в Петербурге по программе реновации

Сегодня, 22 июля, в Санкт-Петербурге начали снос первой хрущевке на 2-й Комсомольской улице в рамках программы «Развитие застроенных территорий».
АБН 09:38
136
Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
41
Футбол

«Вест Бромвич» вернулся в высший дивизион чемпионата Англии

Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в премьер-лигу - высший дивизион чемпионата страны.
РИА Новости 16:51
Армия и оружие

Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР

По мнению инженеров, РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+.
Дни24 06:36
16
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
16
Хоккей

НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона

REGNUM вчера в 13:34
Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:26
1,5K
Общество

Газопровод «Турецкий поток» остановят на ремонт 2-й раз за месяц

HotGeo 07:41
61
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное