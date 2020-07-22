Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАСС03:54

Мишустин пообещал вернуть туристам от 5 до 15 тыс. руб. за туры по России

РБК04:09

Правительство вернет туристам часть затрат при отдыхе в ряде регионов

РИА Новости04:02

Правительство выделяет еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма

Комсомольская правда03:59

Туристам за отдых в ряде регионов России частично возместят расходы

RT на русском04:18

Правительство вернет россиянам деньги за отдых на родине

URA.Ru04:38

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Интерфакс04:32
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он принял решение выполнить требование террориста Максима Кривоша и записать видео о документальном фильме «Земляне».
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Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
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Происшествия

Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
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Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
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Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
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Скончался главный анестезиолог Ростовской области

21 июля скончался главный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области, заслуженный врач России Игорь Дударев.
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Привлекательность евро как мировой резервной валюты растет

Примечательно, что в 2009 году доля европейской валюты в мировых резервах достигала 28%.
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На Украине сняли фильм о сообществе запорожских казаков-геев

Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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