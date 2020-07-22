Коронавирус
ИнтерфаксМишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Правительство выделяет еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма
Комсомольская правда03:59
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Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
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Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
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ТАСС 02:55
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Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
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Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро
Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
Интерфакс вчера в 09:04
Единоборства
Гаджиев назвал фаворита боя Емельяненко и Исмаилова
Известный российский промоутер, глава организации Fight Nights Global Камил Гаджиев (на фото), поделился мнением о предстоящем поединке россиян Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Sport.ru вчера в 11:40
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
Третий пакет поправок, внесенных в документ «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Таможенным союзом, содержит информацию о том, что автолюбители не смогут использовать для ремонта восстановленные запчасти.
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В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
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Интерфакс 03:10
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
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В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Происшествия
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21 июля скончался главный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области, заслуженный врач России Игорь Дударев.
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Привлекательность евро как мировой резервной валюты растет
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Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
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