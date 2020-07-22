Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Общество СМИ узнали о планах владельцев группы «Шоколадница» разделить активы Владельцы группы «Шоколадница» Александр Колобов и Симан Поваренкин собираются поделить активы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Общество Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба. 14

Энергетика Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. 3

Здоровье Гусев анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Воронеже Глава региона поручил отраслевым департаментам подготовить предложения о дальнейшей отмене ограничений, введенных в Воронежской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией COVID-19. 16

Здоровье 5 круп, которые полезнее гречки Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России. 4

Общество Петербургский фотограф взял международную премию за снимок на iPhone Гран-при международной премии вручили фотографу из Великобритании Димпи Бхалотия за снимок «Мальчишки в полете».

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 34

Здоровье Ковидные госпитали Ульяновской области заполнены на 100% Владимир Дубаносов сообщил, что на сегодня ковидные госпитали Ульяновской области и дополнительные места для коронавирусных пациентов на 100% заполнены. 14

Здоровье Российские врачи проработают в Киргизии около месяца По словам Кустова, в группу из 50 врачей входят хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и другие специалисты с большим опытом в лечении больных коронавирусной инфекцией.

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 79

Технологии NVIDIA нацелилась на покупку британской ARM — Bloomberg Американская компания NVIDIA интересуется покупкой британского разработчика чипов, компании ARM, принадлежащей японской корпорации SoftBank Group.

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. 390

Экономика В России планируют довести собираемость налогов до 99% Москва, 23 июля 2020, 05:38 — REGNUM Довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году планируют в министерстве финансов России. 9