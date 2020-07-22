Путешествия
РИА НовостиКабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.
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В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России
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Петербургский фотограф взял международную премию за снимок на iPhone
Гран-при международной премии вручили фотографу из Великобритании Димпи Бхалотия за снимок «Мальчишки в полете».
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Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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Владимир Дубаносов сообщил, что на сегодня ковидные госпитали Ульяновской области и дополнительные места для коронавирусных пациентов на 100% заполнены.
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«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
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Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 21 июля в 10:06
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МОК заявил о возможности проведения Олимпиады в Токио без зрителей
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей в условиях пандемии коронавируса.
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NVIDIA нацелилась на покупку британской ARM — Bloomberg
Американская компания NVIDIA интересуется покупкой британского разработчика чипов, компании ARM, принадлежащей японской корпорации SoftBank Group.
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
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В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием
РБК вчера в 23:37
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В России планируют довести собираемость налогов до 99%
Москва, 23 июля 2020, 05:38 — REGNUM Довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году планируют в министерстве финансов России.
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В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic
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Армия и оружие
Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года
«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
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