Путешествия

REGNUMREGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
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Правительство вернет до 15 тысяч рублей туристам, путешествующим по России

Комсомольская правда05:21

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Интерфакс04:32

Правительство частично компенсирует гражданам траты на внутренний туризм

Коммерсантъ04:27

Туристам за отдых в ряде регионов России частично возместят расходы

RT на русском04:18

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАСС03:54

Правительство вернет россиянам деньги за отдых на родине

URA.Ru04:38

Мишустин пообещал вернуть туристам 5–15 тыс. руб. за туры по России

РБК04:47
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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