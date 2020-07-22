Путешествия
REGNUMМишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме.
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Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
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Белоглинские вести 03:51
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Tesla собирается обновить модель S и модель X
Проектные решения касаются электромобилей моделей S и X. К настоящему моменту известно только лишь, что строится новая производственная линия, а корпусы автомобилей будут делать из палладия.
ToDay News Ufa 05:26
Экономика
Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
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Авто
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Лезги газет вчера в 18:23
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Американские полицейские напали на журналистов Первого канала
Американские полицейские напали на журналистов Первого канала, освещавших акции протеста в Портленде, штат Орегон.
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РИА Новости вчера в 19:30
Политика
Мишустин поддержит законопроект о «гаражной амнистии»
Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что поддержит законопроект о «гаражной амнистии».
RT на русском 05:02
Общество
После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень
Что касается сентября, то он на 1 градус будет теплее стандартных значений.
Evo-rus.com 05:17
Армия и оружие
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Бывший первый замглавкома ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов (на фото) в эфире НСН раскритиковал статью Гайдука, назвав его «мало чего понимающим чудилом».
Национальная служба новостей 20 июля в 06:54
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Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса
Запрещается проводить любые торжественные мероприятия, в том числе, свадьбы. Всего в стране выявлено 1 тысяча 920 активных больных.
Evo-rus.com 01:50
Технологии
Диджитал-аватар Елена стала ведущей в одном из изданий Rambler Group
Входящее в состав Rambler Group интернет-издание Ferra.ru оказалось первым среди российских СМИ интегрировало диджитал-телеведущую Елену от SberDevices.
Газета.Ru 05:52
Авто
Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X показали на официальных фото
Компания Volkswagen опубликовала первые официальные фото купеобразной версии кроссовера Tiguan Х, который готовят к запуску на рынок Китая.
Letnews.ru 04:19
Культура
«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix
Нашумевший сериал по мотивам книг польского фантаста Анджея Сапковского посмотрели 76 млн пользователей, тогда как расположившийся на втором месте четвертый сезон «Бумажного дома» – 65 млн учетных записей.
Киноафиша России 04:12
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США обвинили двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний
Министерство юстиции США обвинило двух граждан КНР в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью взлома компьютеров полутора десятков американских компаний.
РИА Новости вчера в 11:46
Происшествия
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Газета.Ru 20 июля в 11:59
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
Молодая девушка найдена убитой в квартире в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 05:45
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
Общество
Sony назвала дату начала летней распродажи в PS Store
Sony начала рассылку писем с оповещением о дате начала летней распродажи в PlayStation Store. Акция со скидками до 60% стартует 22 июля.
CyberSport.ru 20 июля в 16:34
Общество
Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой
С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM вчера в 03:52
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Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы
На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
Взгляд-инфо 04:32
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Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции
Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции.
АиФ Удмуртия вчера в 22:35
Происшествия
В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье
В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
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