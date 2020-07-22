Путешествия
ИнтерфаксМишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить1,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Общество
Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене
Газета.Ru 10:04
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
RT на русском 10:02
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Футбол
У исландских футболистов ЦСКА подозрение на коронавирус
Как сообщает телеграм-канал Sport_Inside, перед матчем последнего тура против «Тамбова» игроки «армейского» клуба прошли тестирование на коронавирус.
Евро-футбол.ру 09:48
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Футбол
«Худший „Зенит“ в новейшей истории»: Уткин раскритиковал чемпиона РПЛ
Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о "Зените", который стал чемпионом России в сезоне-2019/20.
РИА Новости 09:26
Экономика
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
Космос
Российский космонавт первым в мире напечатал человеческий хрящ
Вести.Ru вчера в 06:15
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Здоровье
В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января.
Lenta.ru 08:55
Экономика
Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА).
Коммерсантъ 09:42
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Шоу-бизнес
Решетова улетела во Францию на частном самолете
В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
Экономика
Глава ПФР доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 10:06
Политика
Мишустин объяснил отсутствие маски при выступлении в Госдуме
Премьер-министр России Михаил Мишустин не надел маску при выступлении в Госдуме, так как у него в крови есть антитела к коронавирусу.
Известия 07:35
Общество
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:57
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Политика
Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина
В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
Znak.com 06:14
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн 06:18
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Общество
Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» возросла до 23 гектаров
На Урале продолжает бушевать природный пожар в заповеднике «Денежкин Камень». Площадь возгорания возросла до 23 гектаров.
Областная газета 06:12