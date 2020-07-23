Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиКабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.
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В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

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