Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.

Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

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