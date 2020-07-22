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Интерфакс
Интерфакс

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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РИА Новости

Мишустин объявил о выплатах туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

РИА Новости09:35
Известия

В Думе о лучшем: как принимали премьера в нижней палате парламента

Известия11:35
Интерфакс

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Интерфакс04:32
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русском10:47
Телеканал 360°

Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за путешествия по России

Телеканал 360°04:38
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАСС03:54
РБК

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

РБК09:27
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Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы и обеспечение результата.
РИА Новости03:14
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Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru04:55
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Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

Бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском12:00

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Коммерсантъвчера в 16:28
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Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском10:00
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Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение оппозиционеру Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил адвокат Вадим Кобзев.
Коммерсантъ11:29
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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